ന്യൂഡല്‍ഹി: ഔദ്യോഗിക ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് മൊബൈല്‍ ആപ്പ് പ്ലേസ്റ്റോറില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചതിന് വിശദീകരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകുന്നതിനായാണ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അഞ്ചു മാസമായി ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗത്തിലില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

WithINC എന്ന ആപ്പ് പിന്‍വലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലിങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍, ലിങ്കിന്റെ യുആര്‍എല്‍-ല്‍ നേരത്തെ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ യുആര്‍എല്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ http://www.inc.in എന്ന യുആര്‍എലിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത യുആര്‍എല്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനെ പരിഹസിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍നിന്ന് നീക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതെന്നും ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആപ്പ് പിന്‍വലിച്ചതെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകളില്‍ നിന്ന് ചോരുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ആപ്പിന്റെ സെര്‍വര്‍ സിംഗപ്പൂരിലാണെന്നും ഡേറ്റാ ചേര്‍ത്തി സിംഗപ്പൂര്‍ കമ്പനിക്ക് നല്കിയെന്നും ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

The WithINC app is a membership app & has not been in use for over 5 months since we moved membership to https://t.co/HkouqDJ8hN from 16th Nov 2017.

The URL (https://t.co/s6EcGp0Oet) quoted by the media is the defunct URL from the app. The actual membership URL can be seen below pic.twitter.com/bXFXBEdcUg