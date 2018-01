ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറ്റു രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന രീതിയെ കളിയാക്കി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ.സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി.

ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു മിനിറ്റോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ ലോക നേതാക്കളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹഗ്‌പ്ലോമസി (ആലിംഗന നയതന്ത്രം) എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് വീഡിയോ.

കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഇപ്പോള്‍ അതിന്റെ താഴ്ന്ന നിലയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്ക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വിവേചന ബുദ്ധി അവശേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വേളയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ചായ വിറ്റതിന്റെ പേരിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കളിയാക്കിയിരുന്നത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വായ തുറന്നാല്‍ സ്‌നേഹത്തെ കുറിച്ച്‌ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകജനതയുടെ സ്‌നേഹം ഏറ്റവാങ്ങുന്നതില്‍ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

With Israeli PM Benjamin Netanyahu visiting India, we look forward to more hugs from PM Modi! #Hugplomacy pic.twitter.com/M3BKK2Mhmf