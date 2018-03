ഹൈദരാബാദ്: ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ കൊണ്ടുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എയുടെ ഏറില്‍ തെലങ്കാന നിയമസഭാ കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്റെ കണ്ണിന് പരിക്ക്. നിയമസഭ-നിയമസഭാ കൗണ്‍സില്‍ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. കോമടിറെഡ്ഡി വെങ്കട് റെഡ്ഡി എന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമാണ് ഹെഡ്ഫോണ്‍ എറിഞ്ഞത്.

നിയമസഭാ കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കെ സ്വാമി ഗൗഡിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്ന ഗവര്‍ണര്‍ ഇ എസ് എല്‍ നരസിംഹനു നേര്‍ക്കാണ് കോമടിറെഡ്ഡി ഹെഡ്‌സെറ്റ് എറിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇത് ഉന്നം തെറ്റി സ്വാമിയുടെ കണ്ണില്‍ കൊള്ളുകയായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ സമ്മേളനത്തിനിടെ ബഹളം വച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കോമടിറെഡ്ഡി ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ഊരിയെറിഞ്ഞത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിനെതിരെയും കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ചും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാര്‍ഡുകളും ഉയര്‍ത്തിയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. ഗൗഡ സ്വാമിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് കോമടിറെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. സ്വാമി വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് സഭ പിരിഞ്ഞു. സ്വാമിയെ സരോജിനി ദേവി കണ്ണാശുപത്രിയില്‍ അടിയന്തിര ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോമടിറെഡ്ഡിയെ ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് സഭയില്‍നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് ടി ആര്‍ എസ് രംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Called on Hon’ble Chairman of Telangana Legislative Council Swamy Goud Garu who was injured in the state assembly when unruly Congress legislators hurled mikes & headphones at Hon’ble Governor’s podium pic.twitter.com/K2aEIKhw6F