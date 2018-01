ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സി പി എം നീക്കത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകര്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കവുമായി സി പി എം രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയത്തെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ അനുകൂലിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട്. വിഷയത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് എം പിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യസഭയില്‍ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സി പി എം നീക്കം. ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് വിഷയത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എന്‍ സി പി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന്റെ വസതിയില്‍ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും.

