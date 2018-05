ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഭീഷണിപെടുത്തുന്നതും അപകീര്‍ത്തിപെടുത്തുന്നതുമായ വാക്കുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് പരാതി നല്‍കി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ തലവനായ പ്രധാനമന്ത്രി പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയിലെ നേതാക്കളെ അപകീര്‍ത്തിപെടുത്തുന്നതും ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതും അപലപനീയമാണെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

മേയ് ആറിന് കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ സോണിയയെയും രാഹുലിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രസംഗമാണ് പരാതിക്ക് ആധരമായത്. ഇത് മോദിയാണ്, പരിധിവിട്ടാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അമ്മയും അവരുടെ മകനും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ഭീഷണി.

