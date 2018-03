ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറാം ദിനത്തില്‍ ബി ജെ പിയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നിന്റെ 500-ാം ദിവസമാണിന്ന്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മണ്ടന്‍ ആശയം മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടമായ എല്ലാ നിരപരാധികളെയും ഈ ദിവസം ഞങ്ങള്‍ ഓര്‍മിക്കുന്നു. ഡിമോ ഡിസാസ്റ്റര്‍ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ഈ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌.

Today marks 500 days of one of the greatest disasters in Indian history. On this day, we remember all those innocent people who lost their lives because of one person’s harebrained idea #DemoDisaster pic.twitter.com/OP3dgcUg3s