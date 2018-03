ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജിനെ അങ്ങനെയൊന്നും വെറുതെവിടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ട്വിറ്റര്‍ വഴിയുള്ള പാര്‍ട്ടിയുടെ പുതിയ അഭിപ്രായ സര്‍വ്വേ. ഇറാഖില്‍ 39 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ പരാജയമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുകൂല പ്രതികരണം ലഭിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

സുഷമാ സ്വരാജിനെതിരെ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായസര്‍വ്വേയുടെ ഫലം കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ തന്നെ വന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. സര്‍വ്വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സുഷമയെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രി അത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ ട്വീറ്റ് തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിന് പിന്‍വലിക്കേണ്ടതായും വന്നിരുന്നു.

Which of these two is Sushma Swaraj's biggest failure? #IndiaSpeaks