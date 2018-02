മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിംഹ്ഗഢ്‌ കോട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ മദ്യപിച്ച് വിവസ്ത്രനായി കിടക്കുകയും മറ്റ് സന്ദര്‍ശകരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ദൂരദര്‍ശന്‍ ജീവനക്കാരനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ലത്തീഫ് സയ്യെദ് എന്ന എന്‍ജിനീയര്‍ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 നും 9.30നും ഇടയിലാണ് ലത്തീഫ് കോട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ നഗ്നനായി കിടന്നത്.

കോട്ട സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ സ്വപ്‌നില്‍ ജംബാലെ എന്ന യുവാവും സംഘവുമാണ് കോട്ടയിലെ ദൂരദര്‍ശന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുറിയില്‍ ലത്തീഫ് മദ്യപിച്ച് വിവസ്ത്രനായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. സന്ദര്‍ശകരും കോട്ട വൃത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാരും ഉള്‍പ്പെടെ പതിഞ്ചോളം ആളുകള്‍ ഈ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യത്തിന്റെ കാലിക്കുപ്പികളും ഇയാളുടെ പരിസരത്ത് കാണാമായിരുന്നെന്ന് സ്വപ്‌നില്‍ പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്‍ അയാളോട് വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് അരോചകമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതിന് ലത്തീഫ് തയ്യാറായില്ല. പകരം വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടവരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു". ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം വിറ്റാമിന്‍ ഡി ലഭിക്കാനാണ് താന്‍ ഇവിടിരിക്കുന്നതെന്നും കോട്ട തന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്നും ലത്തീഫ് അവകാശപ്പെട്ടതായും സ്വപ്‌നില്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് സന്ദര്‍ശകസംഘം ലത്തീഫിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തുകയും പിന്നീട് ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം വൈറലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി നിരവധിയാളുകളാണ് തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് സീനിയര്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിശ്വംഭര്‍ ഗോല്‍ഡെ പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം വിറ്റാമിന്‍ ഡി ലഭിക്കാനാകാം അയാള്‍ അവിടെ ഇരുന്നത്. വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ആളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അയാളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോല്‍ഡെ പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ലത്തീഫ് ഒളിവിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: complaint against drunk dooradarshan engineer lying as naked in Sinhagad fort