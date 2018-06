ഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മെട്രോറെയില്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശരേഖ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക കമ്മറ്റി രൂപീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

കമ്മറ്റി രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അംഗീകാരം നല്‍കി. മെട്രോമാന്‍ ഇ ശ്രീധരനാകും കമ്മറ്റിയുടെ തലവനെന്നാണ് പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

Prime Minister @narendramodi approves setting up of a committee headed by E. Sreedharan to lay down standards for metro rail systems in India@HardeepSPuri @MoHUA_India pic.twitter.com/PZFBYLrWOH