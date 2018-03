ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതാന്‍ മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹിന്ദു പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് സമിതിയുടെ ചുമതല. കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുരാണം ചരിത്രമായി സ്‌കൂള്‍ കരിക്കുലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി ആയ റോയിട്ടറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആറ് മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിന് സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നവിധത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് സമിതിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമിതിയെ നിയോഗിച്ച കാര്യം കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മഹേഷ് ശര്‍മ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പന്ത്രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചുവെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുരാണത്തില്‍ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും കൂടുതല്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആര്‍ എസ് എസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തില്‍ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മധ്യേഷ്യയില്‍നിന്നും മറ്റുമുള്ള കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയും സംസ്‌കാരവും രൂപപ്പെട്ടതെന്ന ചരിത്ര വീക്ഷണത്തെ ആര്‍എസ്എസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കള്‍ ചരിത്രാതീത കാലം മുതല്‍ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൂ വിഭാഗത്തില്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ആദിമ ജനതയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പൂര്‍വികരെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ചരിത്രത്തില്‍ മാറ്റംവരുത്തുക. മഹാഭാരതം, രാമായണം തുടങ്ങിയ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറയുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല, യഥാര്‍ത്ഥ ചരിത്രമാണെന്നും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുരാവസ്തു തെളിവുകളുടെയും ഡി എന്‍ എ പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ ചരിത്ര രചന.

മാറ്റിയെഴുതുന്ന ചരിത്രം സര്‍വകലാശാലകള്‍ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ആ രീതിയില്‍ മാറ്റുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാദമിക് ഗവേഷണ രംഗത്തും ഇതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കമ്മിറ്റി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചരിത്രം കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കരിക്കുലത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

