ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ പരിഹസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രണ്ട് മണ്ഡലത്തില്‍ സിദ്ധരാമയ്യയും ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ 2+1 ഫോര്‍മുലയാണ് അദ്ദേഹം കര്‍ണാടകത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മോദി പരിഹസിച്ചു.

നിലവില്‍ സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭീതിമൂലമാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. സിറ്റിങ് മണ്ഡലത്തില്‍ സ്വന്തം മകനെ നിര്‍ത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നടപ്പാക്കുന്ന വികസനമെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മൈസൂരുവിലെ ചാമുണ്ഡേശ്വരി മണ്ഡലത്തിലും ഭാഗകോട് ജില്ലയിലെ ബദാമി മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുമാണ് സിദ്ധരാമയ്യ ജനവിധി തേടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിറ്റിങ് മണ്ഡലമായ വരുണയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ യതീന്ദ്രയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമര്‍ശം.

കുടുംബ വാഴ്ചയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കീഴ്വഴക്കമെന്ന് മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബിജെപി നടപ്പാക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി 2+1 ഫോര്‍മുല നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ 1+1 ഫോര്‍മുലയും നടപ്പാക്കുമെന്ന് മോദി പരിഹസിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ മന്ത്രിമാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശീലം. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടിയുമായി സിദ്ധരാമയ്യ രംഗത്തെത്തി. 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാരണാസിയിലും വഡോദരയിലും മത്സരിച്ചത് പരാജയ ഭീതി മൂലമാണോയെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ആരാഞ്ഞു.

നിങ്ങള്‍ 56 ഇഞ്ച് മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കര്‍ണാടകയില്‍ ബിജെപി 60-70 സീറ്റ് കടക്കില്ലെന്ന ഭയത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് മോദി നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Was it fear that drove you to contest from 2 parliamentary constituencies (Varanasi & Vadodara) Mr. PM @narendramodi ? Of course you are a 56 inch man, you would have some clever explanation!!



Forget 2 seats, Sir. Worry about the fact that your party will not cross 60-70! https://t.co/Hr3V5x6sDE