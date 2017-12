ജയ്പുര്‍: മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ പ്രതാപ്ഗറില്‍ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ അലങ്കോലപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററിലായിരുന്നു പരിപാടി. മസിഹ് ശക്തി സമിതി എന്ന സംഘടനയാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Protests in Rajasthan's Pratapgarh during a #Christmas event, protesters alleged religious conversion was being done during the event. Two people arrested on charges of forceful conversion pic.twitter.com/AQjyKmjAQ1