മുംബൈ: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജ്യോതിര്‍മയ് ഡേയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അധോലോകനായകന്‍ ഛോട്ടാ രാജന്‍ കുറ്റക്കാരന്‍. മുംബൈ മക്കോക്കാ കോടതിയാണ് രാജന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ഡേയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ വാടകക്കൊലയാളിയെ നിയോഗിച്ചത് രാജനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കൊലയാളിയെ രാജന്‍ ദൗത്യം ഏല്‍പിച്ചത്.

2011 ജൂണിലാണ് അമ്പത്താറുകാരനായ ഡേ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. സായാഹ്നപത്രമായ മിഡ് ഡേയുടെ ക്രൈം റിപ്പോര്‍ട്ടറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പൊവായിയിലെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഡേയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്.

കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യന്‍ ഏജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിരുന്ന ജിഗ്ന വോറയെ പോലീസ് 2011 ല്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജിഗ്ന വോറയെ കോടതി

കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2015ലാണ് ഇന്തോനീഷ്യ രാജനെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തത്. നിലവില്‍ തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് രാജന്‍.

Gangster Chhota Rajan convicted in journalist Jyotirmay Dey murder case, while journalist Jigna Vora & Joseph Paulsen acquitted by MCOCA court in Mumbai. pic.twitter.com/6lNvxVrBsQ