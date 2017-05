മുംബൈ: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്ടര്‍ ഇടിച്ചിറക്കി. ഫട്‌നാവിസ് ഉള്‍പ്പെടെ ഹെലികോപ്ടറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ആര്‍ക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ല.

Our helicopter did meet with an accident in Latur but me and my team is absolutely safe and ok.

Nothing to worry.