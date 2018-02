ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡോക്‌ലാം വിഷയത്തിലെ ചൈനയുടെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നെന്ന് മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ശിവശങ്കര്‍ മേനോന്‍. ഡോക്‌ലാം വിഷയത്തെ മികച്ച രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത സര്‍ക്കാരിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവശങ്കര്‍ മേനോന്‍. രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമഗ്ര സമീപനം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ളത്. ഭൂട്ടാന് ആവശ്യമായ സൈനിക പിന്തുണ നല്‍കുന്നതും ഇന്ത്യയാണ്. ഭൂട്ടാന് സൈനിക പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭൂട്ടാനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2010-14 കാലയളവിലാണ് ശിവശങ്കര്‍ മേനോന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 2006 മുതല്‍ 2009 ഓഗസ്റ്റ് വരെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.

content highlights:china wants to create split between india-bhutan through doklam stand off