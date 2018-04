ചെന്നൈ: മലയാളിയും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായ കെ.എം.ജോസഫിനെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയാക്കാന്‍ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവും സംസ്ഥാനവുമാണോയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രിയുമായ പി.ചിദംബരം. കൊളീജിയം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചവരില്‍ ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രയെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര നിയമന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും കെ.എം.ജോസഫിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.

ഇതിനെതിരെയാണ് പി.ചിദംബംരം രംഗത്തെത്തയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രയുടെ നിയമനത്തില്‍ സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെ.എം.ജോസഫിന്റെ നിയമനത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നത് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നു.

2016-ല്‍ ഹരീഷ് റാവത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമത്തെ കെ.എം.ജോസഫ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമാണോ കേന്ദ്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പി.ചിദംബരം ചോദിക്കുന്നു.

ജനുവരിയിലാണ് കെ.എം.ജോസഫിനേയും ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രയേയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊളീജിയം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കണമെന്ന് നിയമ മന്ത്രാലയത്തോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ സീനിറിയോറിറ്റി പ്രശ്‌നമാണ് കെ.എം.ജോസഫിന്റെ നിയമനത്തിന് തടസ്സമായി കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

What is holding up Justice K M Joseph's appointment? His State or his religion or his judgement in the Uttarakhand case?