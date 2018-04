റായ്പുര്‍: മാവോവാദികളോട് ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള അഭ്യര്‍ഥനയുമായി ഛത്തീസ്ഗഢ് പോലീസ്. അഞ്ചുപാട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഗീത ആല്‍ബം പുറത്തിറക്കിയാണ് മാവോവാദികളോട് ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ സേന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നക്‌സല്‍ ബാധിത ബസ്തര്‍ മേഖലയില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ആദിവാസികളുടെ വേദന പരാമര്‍ശിക്കുന്നവയാണ് ആല്‍ബത്തിലെ പാട്ടുകള്‍. നവ ബിഹാന്‍ എന്നാണ് ആല്‍ബത്തിന്റെ പേര്. മാവോയിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരോട് തിരികെ വരാനും പാട്ടുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

"സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആളുകളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിലും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവയാണ് സംഗീതവും കലയും. ഈ സംഗീത ആല്‍ബത്തിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അതിലൂടെ മേഖലയില്‍ സമാധാനവും വികസനവും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്"- ബസ്തര്‍ റേഞ്ച് ഐ ജി വിവേകാനന്ദ് സിന്‍ഹ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി ടി ഐയോട് പറഞ്ഞു.

മാവോവാദികളുടെ ആശയപ്രചാരണ വിഭാഗമായ ചേത്‌ന നാട്യ മഞ്ചിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് സംഗീത ആല്‍ബത്തിലൂടെ ഛത്തീസ്ഗഢ് പോലീസ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ അക്രമത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊണ്ടഗാവിലെ എ എസ് പി മഹേശ്വര്‍ നാഗാണ് ആല്‍ബത്തിലെ മൂന്നുപാട്ടുകള്‍ പാടിയിരിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഢി ഭാഷയിലുള്ളവയാണ് ഈ ഗാനങ്ങള്‍. ബസ്തറില്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഹല്‍ബി ഭാഷയിലുള്ള രണ്ടു ഗാനങ്ങള്‍ പാടിയിരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ഗായകനായ ആഷു മധുരാജാണ്.

പേര് അച്ചടിച്ചുവരാന്‍ ഗാനരചയിതാവിന് ആഗ്രഹമില്ല. അതിനാല്‍ രൂപ് കോയ്തൂര്‍ എന്ന തൂലികനാമമാണ് ഗാനരചയിതാവിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മഹേശ്വര്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം കൊണ്ടഗാവ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി രമണ്‍ സിങ്ങാണ് ആല്‍ബത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിര്‍വഹിച്ചത്.

തദ്ദേശവാസികളില്‍നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പാട്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ചില കല്യാണ വീടുകളില്‍ ഈ പാട്ടു വച്ചിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ അത് ഞങ്ങള്‍ കേട്ടു. അത് കേട്ടപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി- മഹേശ്വര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

