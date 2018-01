ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തെ ഫണ്ട് ശേഖരണം സുതാര്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് സമ്പ്രദായത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനമായി. ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു.

Govt has now finalized the scheme of electoral bonds.These bonds would be a bearer instrument in the nature of a promissory note and an interest free banking instrument: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/c92yolMMR4