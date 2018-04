ന്യൂഡല്‍ഹി: ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർന്നതിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സ് കണക്ക് പരീക്ഷ നടത്തില്ല. സി ബി എസ് ഇ ബോര്‍ഡിന്റേതാണ് തീരുമാനം. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സൂക്ഷ്മവിശകലനത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനത്തില്‍ സി ബി എസ് ഇ എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

മാര്‍ച്ച് 28നാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടന്നത്. അന്നു തന്നെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനാല്‍ പരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്ന് അറിയിപ്പു വന്നിരുന്നു.

പത്താം ക്ലാസിലെ കണക്കിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിലെ എക്കണോമിക്‌സ് പരീക്ഷയുടെയും ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചോര്‍ന്നിരുന്നു. എക്കണോമിക്‌സ് പുനഃപരീക്ഷാ തിയതി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 25ന് നടത്താനാണ് എക്കണോമിക്‌സ് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

