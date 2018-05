ന്യൂഡല്‍ഹി: സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. cbseresults.nic.in, cbse.nic.in, results.nic.in, cbse.examresults.net, results.gov.in. എന്നീ സൈറ്റുകളില്‍ ഫലം ലഭ്യമാണ്.

83.01 ശതമാനമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ വിജയശതമാനം. 2017 നെ അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷ പാസായവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഒരു ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ട്.

11 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ നടന്ന പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിനിയായ മേഘ്‌ന ശ്രീവാസ്തവയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. 500ല്‍ 499 മാര്‍ക്കാണ് മേഘ്‌ന നേടിയത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായുള്ള ടെലി കൗണ്‍സിലിങ് സേവനം ഇന്നുമുതല്‍ ലഭ്യമാണ്. വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 1800 11 8004. രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ വൈകുന്നേരം പത്തുമണിവരെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം(97.32%), ചെന്നൈ(93.87%), ഡല്‍ഹി(89%) എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍.

#CBSEResult2018 for Class 12th: Overall pass percentage is 83.01% & the top three regions are Trivandrum (97.32%), Chennai (93.87%) and Delhi (89%). Meghna Srivastava, from Ghaziabad, has topped the exams with 499 marks out of 500.