ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.ബി.ഐ 2013 ല്‍ തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് മുന്‍ധനമന്ത്രി ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിയില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്താനൊരുങ്ങി സി ബി ഐ. '

ജനുവരി 13ന് ജോര്‍ ബാഗിലെ ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിയില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് എയര്‍സെല്‍-മാക്‌സിസ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ തയ്യാറാക്കിയ, ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത കരട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് കണ്ടെടുത്തത്.

ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2013 ല്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളുടെ കരടുരൂപമായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിയില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സി ബി ഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അന്ന് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ചിലഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെടുത്ത രേഖകളുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സി ബി ഐയുടെ പക്കല്‍നിന്ന് രേഖകള്‍ ചോര്‍ന്നതാകാമെന്നാണ് സൂചന.

