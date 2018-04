മുംബൈ: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിക്കും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിക്കുമെതിരെ സി ബി ഐ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

മുംബൈയിലെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് 11400 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുവാര്‍ത്ത പുറത്തെത്തുന്നത്.

പി എന്‍ ബി ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ വ്യാജരേഖകള്‍ ചമച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. 2011 മുതല്‍ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവരികയായിരുന്നു.

സി ബി ഐയുടെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന്‌ നീരവിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും പേരില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

