ഹൈദരാബാദ്: പണക്ഷാമത്തില്‍ വലഞ്ഞ് തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും. കാലിയായ എ ടി എമ്മുകള്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് തെലങ്കാനയിലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും ബാങ്കുകള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നും കേരളത്തില്‍നിന്നുമാണ് തെലങ്കാനയിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുന്നത് ഒഡിഷയില്‍നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നുമാണ്.

വലിയ ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എമ്മുകളില്‍ മാത്രമാണ് പണം അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസത്തിനിടെ ചില ബാങ്കുകള്‍ എ ടി എം സേവനം തന്നെ നിര്‍ത്തലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ക്കും വലിയക്ഷാമമാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നേരിടുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 2017 ഓടെ 2000 രൂപയുടെ വിതരണം ആര്‍ ബി ഐ നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കളില്‍നിന്ന് ബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്താത്തതും സ്ഥിതി വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എ ടി എമ്മില്‍നിന്നും ബ്രാഞ്ചില്‍നിന്നുമുള്ള അനിയന്ത്രിത പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ മൂലമുണ്ടായ പണക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആര്‍ ബി ഐയുടെ അനുമതിയോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നും കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില്‍ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചതായി എസ് ബി ഐ ഹൈദരാബാദ് സര്‍ക്കിള്‍ ചീഫ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ജെ സ്വാമിനാഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

"മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പണം എത്തിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണയായി ഏതുസമയത്തും എ ടി എമ്മുകളില്‍ 94 ശതമാനം പണം ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധനത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ പണക്ഷാമത്തെ നേരിടുന്നതിന് നിരവധി മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എ ടി എമ്മില്‍ കുറഞ്ഞത് 85 ശതമാനം പണം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2018 ജനുവരിയില്‍ 70 ശതമാനം പണം മാത്രമേ എ ടി എമ്മില്‍ ഉറപ്പുവരുത്താനായുള്ളു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് അറുപത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തെലങ്കാനയില്‍ എസ് ബി ഐക്ക് 2200 എ ടി എമ്മുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 1500 എണ്ണം ബാങ്ക് നേരിട്ടും 700 എണ്ണം മറ്റ് ഏജന്‍സികളുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവയിലേക്ക് പണം നല്‍കുന്നത് എസ് ബി ഐയാണ്. നിലവില്‍ 1400-1500 എ ടി എമ്മുകള്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുള്ളു.

