സിതാപുര്‍: യു.പിയില്‍ ബിസിനസ്സുകാരനെയും ഭാര്യയേയും മകനേയും അജ്ഞാതര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സിതാപൂര്‍ നഗരത്തിലാണ്‌ സംഭവം. 60-കാരനായ സുനില്‍ ജെയ്‌സ്വാളും കുടുംബവുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് 25-കാരനായ മകന്‍ ഋത്വിക്കിനൊപ്പം വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ജെയ്‌സ്വാളിനെ രണ്ടുപേര്‍ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിവന്ന ജെയ്‌സ്വാളിന്റെ ഭാര്യയെയും അക്രമികള്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.

ഇത് കണ്ടുനിന്ന സമീപവാസിക്കു നേരെയും അക്രമികള്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാളാണ് കൊലപാതക വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും മോഷണശ്രമത്തിനിടെ ആകാം കൊലപാതകമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും എ.ഡി.ജി.പി അഭയ് കുമാര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സിതാപുരില്‍ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്യാപാരിക്കു നേരെ കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം നടന്നിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംഭവത്തില്‍ ആരെയും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ മാസം അലഹാബാദില്‍ 36കാരനായ വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കവര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ജെവാറിലെ ദേശീയപാതയില്‍ തോക്കു ചൂണ്ടി ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുകയും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച കവര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നു.

