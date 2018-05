ബെംഗളൂരു: യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെങ്കിലും കര്‍ണാടകയില്‍ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. യെദ്യൂരപ്പ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറിയ കത്ത് നാളെ രാവിലെ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കൈവശമുള്ള എം എല്‍ എമാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസും ജെ ഡി എസും.

വിധാന്‍സൗധയിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ തിരികെ റിസോര്‍ട്ടകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എം എല്‍ എമാരെ 'സുരക്ഷിതരായി' റിസോര്‍ട്ടുകളിലെത്തിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ജെ ഡി എസും ആശ്രയിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാപനത്തിന്റെ ബസുകളാണ്. ശര്‍മ ട്രാവല്‍സ് എന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്. ഇതിന് മുമ്പും റിസോര്‍ട്ട് രാഷ് ട്രീയം കര്‍ണാടകത്തില്‍ അരങ്ങേറിയപ്പോഴും ഈ ബസിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള എംഎല്‍എമാരുടെ യാത്ര.

കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവിയായിരുന്ന ഡി പി ശര്‍മയാണ് ശര്‍മ ട്രാവല്‍സിന്റെ ഉടമ. രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നാണ് ശര്‍മ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയത്. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1980 കളില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശര്‍മ സജീവമായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ 1998 ല്‍ സൗത്ത് ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് ലോക്സഭയില്‍നിന്ന് മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും വിജയിക്കാനായില്ല. മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നരസിംഹറാവു, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരുമായും ശര്‍മയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

2001 ല്‍ ശര്‍മ അന്തരിച്ചു ശര്‍മയുടെ മകന്‍ സുനില്‍കുമാര്‍ ശര്‍മയാണ് ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്ത്. ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് മുംബൈ, പുനെ, അഹമ്മദാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ഗോവ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ശര്‍മ ട്രാവല്‍സിന്റെ സര്‍വീസുകള്‍.

content highlights: Bus service used to ferrying congress and jds mla's from karnataka