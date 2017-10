ജയ്പൂര്‍: ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഭൂമിയില്‍ കുഴിവെട്ടി കഴുത്തറ്റം മണ്ണിവരെ മണ്ണിലിറങ്ങി മണിക്കൂറുകള്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധം.

രാജസ്ഥാനില്‍ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി തുഛമായ വില മാത്രം നല്‍കി ബലംപ്രയോഗിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധം.

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ 43 കര്‍ഷകരാണ് സമീന്‍ സമാധി സത്യഗ്രഹം നടത്തുന്നത്. മണ്ണില്‍ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിലിറങ്ങി കഴുത്തുവരെ മണ്ണിട്ട് മൂടി നിന്നാണ് ഇവരുടെ സമരം. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് കുഴി കുഴിച്ച് കഴുത്തറ്റം വരെ മണ്ണിലിറങ്ങി കര്‍ഷകര്‍ നില്‍പ് തുടങ്ങിയത്‌

ജയ്പൂരില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള നിന്ദാര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ഥലമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിംഗ് കോളനി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട് തുടങ്ങിയത് 2010ലാണ്.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയായി 60 കോടി രൂപ കോടതിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിവച്ചു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് പര്യാപ്തമായ വിലയല്ല ഇതെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ പരാതി. ഏഴ് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഭൂമിവില എത്രയോ ഇരട്ടി വര്‍ധിച്ചെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. 333 ഹെക് ടര്‍ സ്ഥലമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്

ജയ്പൂര്‍ വികസന അതോറിറ്റി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. പതിനേഴ് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവര്‍ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്.

കര്‍ഷകരെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രിതലത്തില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ചര്‍ച്ചയും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തില്‍ സമീന്‍ സമാധി സത്യഗ്രഹവുമായി കര്‍ഷകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പിന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്. ജയ്പൂര്‍ വികസന അതോറിറ്റി നടത്തിയ സര്‍വ്വേയില്‍ പിശകുണ്ടെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇവര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഹൗസിംഗ് കോളനികളില്‍ മിക്കതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും സമരക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

15,000 ത്തോളം ആളുകളെ ഭൂരഹിതരാക്കുന്ന നടപടിയില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തിരിയണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് കര്‍ഷകര്‍.

