ന്യൂഡല്‍ഹി: ദളിത് സംഘടനകള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്‍ ബി എസ് പിയുടെ മുന്‍ എം എല്‍ എ യോഗേഷ് വര്‍മയാണെന്ന് യു പി പോലീസ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗേഷ് വര്‍മയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആക്രമണങ്ങളുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്‍ യോഗേഷ് വര്‍മയാണെന്ന് മീററ്റില്‍നിന്നുള്ള എസ് എസ് പി മന്‍സില്‍ സൈനി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോട് പറഞ്ഞു.

He is the main conspirator of this violence and we have detained him: Manzil Saini, SSP Meerut on former BSP MLA Yogesh Verma #BharatBandh pic.twitter.com/GuVRZlVLij — ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2018

ഭാരത് ബന്ദില്‍, യു പിയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 75 ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരാള്‍ മീററ്റിലും മറ്റൊരാള്‍ മുസാഫര്‍ നഗറിലുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 45 പോലീസുകാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ദളിത് സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു മീററ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ നടന്നത്.

പലയിടത്തും പോലീസും പ്രക്ഷോഭകരും ഏറ്റുമുട്ടി. മീററ്റില്‍ മാത്രം 200 ദ്രുതകര്‍മ സേനാംഗങ്ങളെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. ആഗ്രയിലേക്കും ഹാപുറിലേക്കും ദ്രുതകര്‍മ സേനാംഗങ്ങളെ അയച്ചിരുന്നു. ബന്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗേഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 200 പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമെന്നും സൈനി അറിയിച്ചു.

ഹസ്തിന്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തെയാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ യോഗേഷ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലഘൂകരിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് ദളിത് സംഘടനകള്‍ ഭാരത് ബന്ദ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടന്ന ബന്ദ് അക്രമാസക്തമാവുകയും ഒമ്പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

content highlights: bsp ex mla yogesh sharma is the main conspirator in bharath bandh violence in up says police