ന്യൂഡല്‍ഹി: 69-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍ താരമായി ബി എസ് എഫിലെ വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാര്‍. ഇതാദ്യമായാണ് ബി എസ് എഫ് വനിതകള്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ഫിഷ് റൈഡിങ്, സൈഡ് റൈഡിങ്, പീകോക്ക്, സപ്തര്‍ഷി തുടങ്ങിയ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇവര്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

We don't want you to miss this! Get amazed again by the wonderful display of riding skills, by the all-woman Daredevils Team #SeemaBhawani of @BSF_India #RepublicDay pic.twitter.com/Z80XOwMEhD