ഇംഫാല്‍: മണിപ്പൂരില്‍ ബി എസ് എഫ് ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം ഭീകരാക്രമണം.

ഐ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്‌ഫോടനമാണ് ഭീകരര്‍ നടത്തിയത്. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ രണ്ട് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇംഫാലിലെ കൊയ്‌റെന്‍ഗിയില്‍ ബി എസ് എഫ് സെക്ടര്‍ ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്‌സ് ക്യാമ്പസിനു സമീപമായിരുന്നു സ്‌ഫോടനം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. മാവോവാദികളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന.

#Visuals from Imphal: Two BSF jawans lost their lives in an IED blast near BSF sector headquarters Koirengi campus in Manipur's Imphal this afternoon. pic.twitter.com/ymvnnA3RZy