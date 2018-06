ഗൊരഖ്പുര്‍: എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കാശിഫ് ജമീലിന് വെടിയേറ്റതെന്ന് ഡോ.കഫീല്‍ഖാന്‍. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൊരക്‌നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന് 500 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെനിന്നാണ്‌ കാശിഫിന് വെടിയേറ്റത്. ഇത്രയും വലിയൊരു അക്രമണമുണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയുടെ അവസ്ഥയെന്നും കഫീല്‍ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടനില തരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കാശിഫ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും കഫീല്‍ഖാന്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് സഹോദരനെ വെടിവെച്ചത്. ശേഷം അവര്‍ കടന്ന് കളയുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് കാശിഫിനെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെടിവെച്ചത്. കൈക്കും, കഴുത്തിനും, താടിയെല്ലിനും പരിക്കേറ്റ കാശിഫിനെ ഉടന്‍ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗൊരഖ്പുര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ശിശുമരണത്തില്‍ കുറ്റം ചുമത്തി 2017 സെപ്തംബറില്‍ ഡോ.കഫീല്‍ഖാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയുള്ള കുറ്റം തെളിയിക്കാന്‍ പോലീസിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ജയില്‍മോചിതനാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഡോ. കഫീല്‍ ഖാനെതിരായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി രാജ്യമെമ്പാടും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നതായും കഫീല്‍ഖാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.