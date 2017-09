ഗാന്ധിനഗര്‍: സഹകരണവും നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പതിനഞ്ച് കരാറുകളില്‍ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഒപ്പുവച്ചു. ജപ്പാന്‍ സഹായത്തോടെ നിര്‍മിക്കുന്ന അഹമ്മദാബാദ്- മുംബൈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങിനെത്തിയ ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ ആബേയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവച്ചത്.

2008 ലെ മുംബൈ ആക്രമണത്തിനും 2016 പഠാന്‍കോട്ട് ആക്രമണത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഷിന്‍സോ ആബെയും പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് നാലാം തവണയാണ് മോദിയും ആബെയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികള്‍ക്കായുള്ള ഇന്ത്യ-ജപ്പാന്‍ അഞ്ചാം കൂടിക്കാഴ്ചയെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഭീകരവാദത്തിനും ഭീകരവാദ സംഘടനകളായ അല്‍ഖ്വയ്ദ,ഐ.എസ്, ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെതിരായ സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്നും ഇരുപ്രധാനമന്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു.

ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ പദ്ധതി, ജപ്പാന്റെ എ ഐ എസ് ടിയും ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്‌നോളജിയുടെയും സംയുക്ത ഗവേഷണം, അക്കാദമിക്- കായികരംഗത്തെ സഹകരണത്തിന് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും നിപ്പോണ്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സയന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒപ്പിട്ട പ്രധാന ധാരണാപത്രങ്ങള്‍.

