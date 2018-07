ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ വാട്ടര്‍ തീം പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ കുടുബത്തിന് ബൗണ്‍സര്‍ (പ്രശ്‌നക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സ്ഥാപനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന ജോലിക്കാര്‍) മാരുടെ മര്‍ദനവും അസഭ്യവും.

കാണ്‍പുറിലെ ബ്ലൂ വേള്‍ഡ് തീം വാട്ടര്‍ പാര്‍ക്കിലാണ് സംഭവം. ബൗണ്‍സര്‍മാര്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

പാര്‍ക്കിലെ ഒരു റൈഡില്‍ കയറുന്നതിന് കുടുംബത്തിന് അനുവാദം നല്‍കിയില്ല. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് മര്‍ദനത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

