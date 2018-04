ചെന്നൈ: ഡിഫന്‍സ് എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ചെന്നൈയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിവിധ തമിഴ് സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ചെന്നൈയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത് കരിങ്കൊടികളും കറുത്ത ബലൂണുകളും. ഗോ ബാക്ക് മോഡി ഹാഷ് ടാഗ്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയി. കാവേരി നദീജല വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

ഡിഫന്‍സ് എക്‌സ്‌പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും മദ്രാസ് ഐഐടിയിലെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയത്. വിമാനമാര്‍ഗം എത്തിയ മോദിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിന് ആകാശത്ത് നൂറുകണക്കിന് കറുത്ത ഹൈഡ്രജന്‍ ബലൂണുകളാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.

കറുത്ത ബലൂണുകളും കരിങ്കൊടിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് തമിഴ് സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സംഘടനയായ തമിഴര്‍ വാഴ്‌വുരിമൈ കൂട്ടമൈപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എര്‍പോര്‍ട്ടിലെത്തുന്ന മോദിക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ മീനമ്പാക്കത്തും മറ്റു നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും കറുത്ത ബലൂണുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതായി സംഘടനയുടെ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ടി. വേല്‍മുരുകന്‍ പറഞ്ഞു.

മോദി പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളില്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞും കറുത്ത ബാഡ്ജുകള്‍ ധരിച്ചും കരിങ്കൊടി വീശിയും പ്രതിഷേധിച്ചു. മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനെതിരെ വീടുകളില്‍ കരിങ്കൊടികള്‍ ഉയര്‍ത്തി പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ എംകെ സ്റ്റാലിന്‍ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ 'ഗോ ബാക്ക് മോദി' എന്ന ഹാഷ് ടാഗിന് വളരെ വലിയ പ്രചാരമാണ് ലഭിച്ചത്. ട്വിറ്ററില്‍ ഈ ഹാഷ് ടാഗ് ട്രന്‍ഡിങ് ആയി. ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ ഹാഷ് ടാഗ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കൂടാതെ, രൂക്ഷമായ ട്രോളുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുകയാണ്.

കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോര്‍ഡ് രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം മുന്‍നിര്‍ത്തി ചെന്നൈയില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. നാലായിരത്തോളം പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചത്. എക്സ്പോ നടക്കുന്ന തിരുവിടന്തൈയില്‍ വന്‍ സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Photoshop party getting a dose of its own medicine. #GoBackModi pic.twitter.com/8NNY3vCxQc — Saravanan Annadurai (@asaravanan21) April 12, 2018

Modi Difference in NORTH INDIA And SOUTH INDIA #GoBackModi pic.twitter.com/eSc88Jl61E — Troll VIP™ (@TrollVIPoffl) April 12, 2018

Kerala and Tamil Nadu are the states that cow dung sanghis never ruled and never will!

Sanghis can never set their foot in Kerala and Tamil Nadu.

People of Kerala and TN always reject BJP fascism.#GoBackModi pic.twitter.com/0QcIPCQiQ4 — CSKரேர் பீசு (@BeingSildra) April 12, 2018

Do not underestimate Tamil Nadu people. This is the starting only #GoBackModi



Soon, total India will say #GudbyeModi & #GudbyeBJP. pic.twitter.com/kD8NIdJS7F — Nijamudeen (@its_nijam) April 12, 2018

