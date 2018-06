കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പുരുലിയയിലെ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകനായ ദുലാല്‍ കുമാറി(30)നെ വൈദ്യുതപോസ്റ്റില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ദുലാലിനെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച് ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അഞ്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം നടത്തിയതെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച കുരുക്ക്, കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ശ്വാസതടസ്സമാണ് മരണകാരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയതായും പുരുലിയ എസ് പി ആകാഷ് മഘാരിയ അറിയിച്ചു.

We received postmortem reports, which states 'death due to asphyxia, hanging ante mortem&suicidal ingestion'. We're taking formal action. Other case (Trilochan Mahato) is heading in right direction too. State govt has handed it over to CID: Purulia SP Akash Magharia #WestBengal pic.twitter.com/P9EL7jAdWK