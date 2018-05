വിജയവാഡ: 2019ല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തില്ലെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി നേതാവുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ക്യാമ്പയിന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തെലുങ്കുദേശം പാര്‍ട്ടിയുടെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മോദിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശം. വാദ്ഗാനങ്ങള്‍ നല്‍കാനല്ലാതെ നടപ്പാക്കാന്‍ മോദിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത്. അവരെക്കൊണ്ട് അധികമൊന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. എന്നാലും ബിജെപി 2019ല്‍ അധികാരത്തിലെത്തില്ല. വീണ്ടും അധികാരം ലഭിക്കുമെന്നത് ബിജെപിക്ക് വിദൂരസ്വപ്‌നം മാത്രമാണെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അധികാരത്തിലെത്താന്‍ മുന്നണികളെ ടിഡിപി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ടിഡിപിക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അവകാശപ്പെട്ടു.

