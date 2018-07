തിരുവനന്തപുരം: 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അവര്‍ ഇന്ത്യയെ 'ഹിന്ദു പാകിസ്താനാക്കുമെന്ന്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂര്‍. ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ഇന്ത്യയില്‍ വീണ്ടും ബിജെപി വിജയിച്ചാല്‍ അവര്‍ ഭരണഘടന തിരുത്തിയെഴുതും. അങ്ങനെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഭരണഘടന ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര തത്വങ്ങളില്‍ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും. അതോടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നും തരൂര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്.

If they (BJP) win a repeat in the Lok Sabha our democratic constitution as we understand it will not survive as they will have all the elements they need to tear apart the constitution of India & write a new one: Shashi Tharoor pic.twitter.com/vY7lWrjYSb