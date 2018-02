പട്‌ന: രാജസ്ഥാന്‍ ബിജെപിക്ക് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ. രാജസ്ഥാന്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തത് പരാമര്‍ശിച്ചാണ് സിന്‍ഹയുടെ പരാമര്‍ശം.

തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് മോദി വിരുദ്ധനായ സിന്‍ഹ രംഗത്ത് വന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അജ്മീര്‍, ആള്‍വാര്‍, മണ്ഡല്‍ഗഡ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ബിജെപിയെ തലാഖ് ചൊല്ലിയതെന്ന് സിന്‍ഹ പരിഹസിക്കുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പാര്‍ട്ടിക്ക് ഞെട്ടല്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Breaking news with record breaking disastrous results for ruling party - Rajasthan becomes first state to give BJP Triple Talaq. Ajmer: Talaq,Alwar : Talaq ,Mandalgarh: Talaq. Our opponents winning the elections with record margins, giving our party a jolt. 1>2

ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് താമസിച്ചായാലും ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ വലിയ ദുരന്തമാകും പാര്‍ട്ടിയെ കാത്തിരിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

Better late than never, otherwise the disastrous results could or would be soon reformed as Tata-Bye-Bye results. Wake up BJP. Jai Hind.@>2,