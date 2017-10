ഗാന്ധിനഗര്‍: ബി ജെ പിയില്‍ ചേരാന്‍ ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും പാട്ടീദര്‍ നേതാവുമായ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ കുരുങ്ങി ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി. ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത അനുയായി നരേന്ദ്ര പട്ടേലാണ് തനിക്ക് ബി ജെ പി ഒരു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

പിന്നാലെ അര്‍ധരാത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാന്‍ ബി ജെ പി തനിക്ക് ഒരുകോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 10 ലക്ഷം മുന്‍കൂറായി ലഭിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ നരേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ നോട്ടുകള്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബാക്കി തുകയായ 90 ലക്ഷം തിങ്കളാഴ്ച നല്‍കാമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും നരേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. വടക്കന്‍ ഗുജറാത്തിലെ പാട്ടീദര്‍ അനാമത് ആന്ദോളന്‍ സമിതി കണ്‍വീനറാണ് നരേന്ദ്ര പട്ടേല്‍. ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റെ മറ്റൊരു അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്ന വരുണ്‍ പട്ടേല്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

I was offered Rs 1 crore to join the Bharatiya Janata Party. I have already been given Rs 10 lakh advance: Narendra Patel, Patidar leader pic.twitter.com/NZUN1NibQp