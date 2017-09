ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി ദേശീയ നിര്‍വ്വാഹകസമിതി സമാപന യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കാരായ ആരും തന്റെയൊപ്പമില്ലെന്നും അത്തരക്കാര്‍ ആരും രക്ഷപെടാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

ഡോക്‌ലാം വിഷയം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് സര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണ്. തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരും. തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും നിര്‍വ്വാഹകസമിതി യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ മോദി പറഞ്ഞു.

വൈകുന്നേരം 6.30ന് മോദി സൗഭാഗ്യ യോജന, ദീന്‍ദയാല്‍ ഊര്‍ജ്ജ ഭവന്‍ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കും. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തും.

#Watch PM Narendra Modi speaking at the inauguration of ONGC's Deendayal Urja Bhawan. https://t.co/RJMyGBB3Wu