ഭോപ്പാല്‍: മണ്ണടിഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ക്ലോസറ്റ്‌, ഗ്ലൗസ് ധരിക്കാതെ കൈ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പി ജനാര്‍ദന്‍ മിശ്ര.

രേവയിലെ ഖജൂഹാ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്‌കൂളിലെ ക്ലോസറ്റാണ് ജനാര്‍ദന്‍ മിശ്ര വൃത്തിയാക്കിയത്.

മിശ്ര ശൗചാലയം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു. രേവ മണ്ഡലത്തെയാണ് ജനാര്‍ദന്‍ മിശ്ര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

#WATCH: BJP MP Janardan Mishra clean a school toilet in Rewa's Khajuha Village after it had clogged and been out of use due to accumulation of soil. #MadhyaPradesh (15.02.2018) pic.twitter.com/O0kx7OJ19d