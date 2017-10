ഭോപ്പാല്‍: ടോള്‍ പ്ലാസ ജീവനക്കാരന് ബി ജെ പി എം എല്‍ എയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ക്രൂരമര്‍ദനം.

മധ്യപ്രദേശിലെ രത്‌ലം മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള എം എല്‍ എ സംഗീതാ ചരേലിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് വിജയ് ചരേലും സഹായികളുമാണ്‌ ടോള്‍ പ്ലാസാ ജീവനക്കാരനെ മര്‍ദിച്ചത്.

ജീവനക്കാരന്റെ മുറിയില്‍ കയറിയായിരുന്നു മര്‍ദനം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

#CCTV Madhya Pradesh: Husband of BJP MLA Sangeeta Charel and his aides thrash toll plaza employee in Ratlam pic.twitter.com/QHucKYLTW9