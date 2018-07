ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം. പിഡിപിയിലെ വിമതരെയും സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എമാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടി ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമമെന്നാണ് ദേശീയമാധ്യമമായ സീ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടനത്തിന് ശേഷം കശ്മീരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണ ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് ബിജെപി കടക്കുമെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗവര്‍ണര്‍ എന്‍.എന്‍.വോറയ്ക്ക് പകരം കശ്മീരില്‍ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ നിയമിക്കാനും ആലോചനയുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകള്‍ പറയുന്നത്.

ജൂണിലാണ് കശ്മീരില്‍ പിഡിപി സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ബിജെപി പിന്‍വലിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഭരണത്തിന്‍കീഴിലായി. 87 അംഗ നിയമസഭയില്‍ പിഡിപിക്ക് 28 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ബിജെപിക്ക് ഇവിടെ 25 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എമാരെയും പിഡിപിയിലെ വിമത എംഎല്‍എമാരെയും ഒപ്പം ചേര്‍ത്ത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതായുള്ള വിവരം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

