ന്യൂഡല്‍ഹി: മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന പക്ഷം പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ക്ക് എം പിയുടെ കത്ത്. ബി ജെ പി എം പി മനോജ് തിവാരിയാണ് ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ സുമിത്രാ മഹാജന് കത്തെഴുതിയത്.

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വിലയേറിയ സമയം അനാവശ്യബഹളങ്ങളുണ്ടാക്കി അംഗങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. നിയമനിര്‍മാണമെന്ന പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതിനിധികള്‍ അതില്‍നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുന്നതു കാണുന്നത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും കത്തില്‍ മനോജ് പറയുന്നു.

അതിനാല്‍ എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാത്ത എം പിമാരുടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കണം. ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ശമ്പളമില്ല എന്ന സമ്പ്രദായം പിന്തുടരണമെന്നും മനോജ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്‌സഭയില്‍ വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം പിയാണ് മനോജ് തിവാരി. ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്ത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

BJP MP Manoj Tiwari writes a letter to Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, 'proposing deduction of salary of MPs for their failure to engage in any constructive work'. pic.twitter.com/WVKEBgu9ki