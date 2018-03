ന്യൂഡല്‍ഹി: കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബിജെപിയുടെ 'നുണ ഫാക്ടറി' ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. .

ബിജെപിയുടെ 'നുണ ഫാക്ടറി' പ്രവര്‍ത്തിച്ചുതുടങ്ങി. 2012ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ തോല്‍പിക്കാന്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയ്ക്ക് പണം നല്‍കിയത് ആരാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ മറയ്ക്കുന്നതിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബിജെപി മന്ത്രിമാര്‍ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയും വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്- രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഇറാഖിലെ മൊസൂളില്‍ 39 ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഐഎസ് ഭീകരവാദികളാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായ വീഴ്ചയില്‍നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരായി കള്ളക്കഥകള്‍ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

BJP lying factory at work:



Journalist set to break big story on how Cambridge Analytica (CA) was paid to infiltrate and sabotage the Congress in 2012.



BJP rushes Cabinet Minister to lie and spin fake news:Congress worked with CA!



Real story vanishes.https://t.co/zMX7VJAAfa