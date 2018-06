ഭോപ്പാല്‍: വൈദ്യുതി ബില്‍ അടക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരന് ബിജെപി നേതാവിന്റെ ഭീഷണി. മധ്യപ്രദേശ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനെ ബിജെപി നേതാവ് ജഗനാഥ് സിങ് രഘുവന്‍ശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

ജീവനക്കാരന്റെ മുഖത്ത് കരി പൂശാന്‍ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും തന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണ് അയാള്‍ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ബില്‍ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രഘുവന്‍ശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം വീഡിയോയില്‍ കാണാവുന്നതാണ്.

#WATCH BJP leader Jagannath Singh Raghuvanshi gets into an argument with an employee of electricity department in Isagarh, says, 'I would have blacken your face & beaten you up with shoes' #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7MksGQB82g