ന്യൂഡല്‍ഹി: ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ പാക് സ്ഥാനപതിക്ക് നല്‍കാന്‍ താന്‍ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബുക്ക് ചെയ്തതായി ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി വക്താവ് താജീന്ദര്‍ ബാഗ.

ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് പാക് ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന കുല്‍ഭൂഷന് ജാദവിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പാകിസ്താനില്‍ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ചെരുപ്പ് അഴിച്ച് പരിശോധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ നടപടി.

താന്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം മറ്റ് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരോടും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പാകിസ്താന്റെ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രവര്‍ത്തിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ജാദവിനെ കാണാന്‍ ഇസ്ലാമബാദില്‍ എത്തിയ ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും താലി ഊരിമാറ്റുകയും ഭാര്യയുടെ സിന്ദൂരം മായ്ചുകളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും ആഭരണങ്ങളും അഴിച്ചു മാറ്റുകയും വേറെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭാര്യയില്‍ നിന്നും ഊരി വാങ്ങിയ ചെരുപ്പ് മെറ്റല്‍ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മടക്കി നല്‍കാനും വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു.

പാകിസ്താന് നമ്മുടെ ചെരുപ്പാണ്. വേണ്ടത്, അത് നമ്മള്‍ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഒരു ചെരുപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഒരോ ചെരുപ്പ് വാങ്ങണം. അതി നമ്മുക്ക് പാക് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും- അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു

Pakistan wants our slippers, Let's Give them Slippers. I have ordered Slippers & sent to Pakistan High Commission. I request everyone to Order 1 Pair Slipper for Pakistan. After ordering Slippers tweet your order's screenshot with #JutaBhejoPakistan pic.twitter.com/VzhKvDLq82