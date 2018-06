ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പിഡിപി-ബിജെപി കൂട്ടുമുന്നണി തകര്‍ന്നു. സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാം മാധവ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌.

കഠുവ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ ഉടലെടുത്ത രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് സഖ്യത്തിന്റെ തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് വഴിവച്ചത്. 2014 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ബിജെപി-പിഡിപി സഖ്യം രൂപീകരിച്ചത്.

കശ്മീരില്‍ ഭരണപ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ദേശീയരാഷ് ട്രീയത്തിലും ഇത് നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവാകും. ബിജെപി-പിഡിപി സഖ്യമാണ് സംസ്ഥാനം മൂന്നര വര്‍ഷമായി ഭരിക്കുന്നത്‌.

ബിജെപിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എംഎല്‍എമാരും പിഡിപിക്ക് 28 എംഎല്‍എമാരുമാണുള്ളത്. ജമ്മുകശ്മീരീല്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എമാരുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ രാവിലെ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സഖ്യം പിരിയുകയാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ കഠുവ സംഭവത്തോടെയാണ് ശക്തമായത്.

