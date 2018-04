ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാഭാരതകാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന അഭിപ്രായത്തില്‍ ഉറച്ച് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ്. പ്രാചീന കാലത്തെ ഏറ്റവും വികസിതമായ ശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയിലേതായിരുന്നുവെന്ന് മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേ രാജ്യത്താണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷം 104 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിച്ചത്. മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഭാരതത്തിന് മഹത്തായൊരു നാഗരികതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നവരാണ് താന്‍ പറഞ്ഞതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിലെ 99 ശതമാനം പേരും രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലും അതിന്റെ നാഗരികതയിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്നും കമ്യൂണിസം രാജ്യത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും നമ്മുടെ നാഗരികത(civilisation) യെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളുണ്ട്. 50 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരാള്‍ക്ക് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെങ്കില്‍ അതിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ആവശ്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ആയിരിക്കില്ല. അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സഞ്ജയന്റെ ആ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ്- ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

യൂറോപ്പുകാര്‍ നമ്മെക്കാള്‍ മുമ്പേയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ അസ്വസ്ഥരായത്- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മഹാഭാരത കാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ബിപ്ലബിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

