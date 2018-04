അഗര്‍ത്തല: പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ്.

ത്രിപുരയില്‍ ബി ജെ പി നേടിയ വിജയത്തെ മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ കടുത്ത പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്‌.

"മമതാ ദീദി ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോകണം. പിന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പോയി തലച്ചോര്‍ പരിശോധിപ്പിക്കണം"- ബിപ്ലബ് മമതയോടായി പറഞ്ഞു.

