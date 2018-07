ഭോപ്പാല്‍: വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവാവ് മോഡലിനെ ബന്ധിയാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി മോഡല്‍. തന്നെ മുറിക്കുള്ളില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതെന്നും എന്നാല്‍ അതിന് താല്‍പര്യമില്ലെന്നും അവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പുലര്‍ച്ചെ ആറ് മണിയോടെ രോഹിത് എന്നയാള്‍ തന്റെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും തനിക്കുനേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുറിയില്‍ അടച്ചിടുകയുമായിരുന്നെന്ന് യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. സമ്മതിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയാള്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. മറ്റ് വഴികള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ താന്‍ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, തനിക്ക് ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് മോഡല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ഭോപ്പാലിലെ മിസ്‌റോഡ് മേഖലയില്‍ മോഡല്‍ താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റിലാണ് നാടകീയമായ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രോഹിത് എന്ന യുവാവാണ് മോഡലിനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് മുദ്രപത്രത്തില്‍ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് എഴുതി വാങ്ങിയശേഷമായിരുന്നു യുവതിയെ ഇയാള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. 12 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട നാടകീയ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് യുവതിയെ പോലീസ് പുറത്തെത്തിച്ചത്.

താന്‍ മോഡലിന്റെ കാമുകനാണെന്നാണ് രോഹിതിന്റെ വാദം. മുംബൈയില്‍ വെച്ച് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നെന്നും അന്നുമുതല്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും രോഹിത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, വീട്ടുകാര്‍ ഇവരുടെ വിവാഹത്തെ എതിര്‍ത്തെത്തും അതിനാലാണ് ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചതെന്നുമാണ് അയാള്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

മോഡലിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റിലെ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് അയല്‍വാസികളാണ് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചത്. പോലീസ് യുവതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. രോഹിതിന്റെ കൈവശം തോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്വയം വെടിവയ്ക്കുമെന്ന് അയാള്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

പിന്നീട് അയാളെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി പോലീസിന്‍റെ ശ്രമം. ജനലിനു സമീപമെത്തി രോഹിതിനോട് പോലീസ് സംസാരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജറും ഒരു മുദ്രപത്രവും പോലീസ് എത്തിച്ചു നല്‍കി. തുടർന്ന് ഇയാള്‍, തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് മോഡലിനെ കൊണ്ട് മുദ്രപത്രത്തില്‍ എഴുതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം രണ്ട് പോലീസുകാരെയും ഒരു മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെയും അകത്ത് കയറാന്‍ രോഹിത് അനുവദിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിക്കുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ മോഡലിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റിനു സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ റോഹിതിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു. റോഹിതിനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

